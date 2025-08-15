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В Санкт-Петербурге заложен каменный Петропавловский собор
10 июня 1712 года в Санкт-Петербурге заложен каменный Петропавловский собор. Золотой ангел на шпиле Петропавловки – неизменный символ Петербурга
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Другие события в этот день
Было принято постановление Совета труда и обороны СССР о начале строительства Беломорско-Балтийского канала
10 июня 1930 года было принято постановление Совета труда и обороны СССР о начале строительства Беломорско-Балтийского канала. Построенный в исключительно короткие сроки, Беломорско-Балтийский канал стал одной из самых известных строек первой пятилетки. Торжественное открытие состоялось уже 5 августа 1933 года. Беломорканал является известнейшим символов СССР. Те самые папиросы назывались «Беломорканал», а в 1933 году популярные советские писатели выпустили книгу об истории его строительства.
10 июня∙1930 год
Началась Выборгско-Петрозаводская операция — завершающая операция битвы за Ленинград
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция — завершающая операция битвы за Ленинград. Цель наступления заключалась в ликвидации угрозы Ленинграду, а также в ускорении выхода Финляндии из войны. В рамках этой операции были проведены две другие — Выборгская и Свирско-Петрозаводская. Со стороны СССР в операции участвовало 450 тысяч солдат, более 10 тысяч орудий, более 2 тысяч танков и самолетов. Силы противника значительно уступали.
10 июня∙1944 год
Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»
10 июня 1921 года основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». Здесь великий русский писатель родился и прожил более 50 лет. В «комнате со сводами», бывшей кладовой, Толстым написан роман «Война и мир»
10 июня∙1921 год
Основан Ижевский оружейный завод
10 июня 1807 года основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»). 25 тысяч кремневых ружей и 5 тысяч тесаков в год
10 июня∙1807 год
Начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела»
10 июня 1931 года начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела»
10 июня∙1931 год
Родился народный художник СССР Илья Глазунов
10 июня 1930 года родился народный художник СССР Илья Глазунов Первая выставка Глазунова прошла, когда он был еще студентом. Вскоре он стал известен в СССР и за рубежом, где его даже называли «Достоевским в живописи». За свою жизнь великий художник создал около трех тысяч полотен, открыл собственную Академию и картинную галерею. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Илья Глазунов до последнего своего дня оставался одним из самых востребованных русских художников. Его выставки до сих пор с триумфом проходят по столицам и крупнейшим городам многих стран мира.
10 июня∙1930 год
Основана киностудия «Союзмультфильм»
10 июня 1936 года была основана киностудия «Союзмультфильм» Это произошло после объединения части коллективов «Совкино», «Межрабпомфильма» и «Мосфильма». По одной из версий, решение о создании киностудии мультипликационных фильмов исходило лично от Иосифа Сталина. Первый мультфильм киностудии, вышедший в 1936 году, назывался «В Африке жарко». За время существования «Союзмультфильма» было создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках.
10 июня∙1936 год
Утверждено первое Положение о рабоче-крестьянской милиции
10 июня 1920 года было утверждено первое Положение о рабоче-крестьянской милиции
10 июня∙1920 год
Помазание на царство царевича Федора, сына Ивана IV
10 июня 1584 года произошло помазание на царство царевича Федора, сына Ивана IV. Последний представитель династии Рюриковичей
10 июня∙1584 год
Под напором Красной Армии польские войска оставили Киев
10 июня 1920 года под напором Красной Армии польские войска оставили Киев. Поляки успели отметиться такими зверствами, что Троцкому пришлось отдать красноармейцам отдельный приказ: «Щадите пленных и раненых неприятелей!»
10 июня∙1920 год
СНК РСФСР принял Декрет «Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям (правила)»
10 июня 1920 года СНК РСФСР принял Декрет «Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям (правила)» Документ стал первыми официальными Правилами дорожного движения в нашей стране, определив порядок уличного движения, разрешенные скорости и многие другие аспекты. Декрет определил круг лиц, которым разрешалось передвигаться на автомобилях по Москве и Московской губернии. Также устанавливались скоростные ограничения. Отдельный раздел регламентировал правила использования номерных знаков.
10 июня∙1920 год