СНК РСФСР принял Декрет «Об автод­вижении по городу Москве и ее окрестностям (правила)»

10 июня 1920 года СНК РСФСР принял Декрет «Об автод­вижении по городу Москве и ее окрестностям (правила)»

Документ стал первыми официальными Правилами дорожного движения в нашей стране, определив порядок уличного движения, разрешенные скорости и многие другие аспекты.

Декрет определил круг лиц, которым разрешалось передвигаться на автомобилях по Москве и Московской губернии. Также устанавливались скоростные ограничения. Отдельный раздел регламентировал правила использования номерных знаков.