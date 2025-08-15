Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»

10 июня 1921 года основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». Здесь великий русский писатель родился и прожил более 50 лет. В «комнате со сводами», бывшей кладовой, Толстым написан роман «Война и мир»