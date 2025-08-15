Основана киностудия «Союзмультфильм»

10 июня 1936 года была основана киностудия «Союзмультфильм»

Это произошло после объединения части коллективов «Совкино», «Межрабпомфильма» и «Мосфильма». По одной из версий, решение о создании киностудии мультипликационных фильмов исходило лично от Иосифа Сталина.

Первый мультфильм киностудии, вышедший в 1936 году, назывался «В Африке жарко». За время существования «Союзмультфильма» было создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках.