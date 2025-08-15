Под напором Красной Армии польские войска оставили Киев

10 июня 1920 года под напором Красной Армии польские войска оставили Киев. Поляки успели отметиться такими зверствами, что Троцкому пришлось отдать красноармейцам отдельный приказ: «Щадите пленных и раненых неприятелей!»