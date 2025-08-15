Родился народный художник СССР Илья Глазунов

10 июня 1930 года родился народный художник СССР Илья Глазунов

Первая выставка Глазунова прошла, когда он был еще студентом. Вскоре он стал известен в СССР и за рубежом, где его даже называли «Достоевским в живописи». За свою жизнь великий художник создал около трех тысяч полотен, открыл собственную Академию и картинную галерею﻿.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Илья Глазунов до последнего своего дня оставался одним из самых востребованных русских художников. Его выставки до сих пор с триумфом проходят по столицам и крупнейшим городам многих стран мира.