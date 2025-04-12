Началась Выборгско-Петрозаводская операция — завершающая операция битвы за Ленинград

10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция — завершающая операция битвы за Ленинград.

Цель наступления заключалась в ликвидации угрозы Ленинграду, а также в ускорении выхода Финляндии из войны. В рамках этой операции были проведены две другие — Выборгская и Свирско-Петрозаводская.

Со стороны СССР в операции участвовало 450 тысяч солдат, более 10 тысяч орудий, более 2 тысяч танков и самолетов. Силы противника значительно уступали.