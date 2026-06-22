Начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела»

10 июня 1931 года начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела»

Первый фирменный поезд отправился по Октябрьской железной дороге из Ленинграда в Москву. Расстояние между двумя крупнейшими городами страны «Красная стрела» преодолела за 9 часов 45 минут. В обратный рейс из Москвы поезд отправился уже на следующий день, 11 июня.

Первый состав «Красной стрелы» состоял из 12 деревянных вагонов: семь жестких купейных, три мягких, один спальный с двухместными купе (СВ) и один багажный. Пассажирам на время пути предоставлялись настольные игры. Также в поезде работали буфеты и телефонный переговорный пункт.