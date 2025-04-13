Было принято постановление Совета труда и обороны СССР о начале строительства Беломорско-Балтийского канала

10 июня 1930 года было принято постановление Совета труда и обороны СССР о начале строительства Беломорско-Балтийского канала.

Построенный в исключительно короткие сроки, Беломорско-Балтийский канал стал одной из самых известных строек первой пятилетки. Торжественное открытие состоялось уже 5 августа 1933 года.

Беломорканал является известнейшим символов СССР. Те самые папиросы назывались «Беломорканал», а в 1933 году популярные советские писатели выпустили книгу об истории его строительства.