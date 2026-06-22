Утверждено первое Положение о рабоче-крестьянской милиции

10 июня 1920 года было утверждено первое Положение о рабоче-крестьянской милиции

Оно определило форму организации органов охраны порядка и основные принципы их деятельности. В документе был закреплен статус милиции, как «вооруженных частей особого назначения со всеми отсюда вытекающими правами и обязанностями».

С изданием Положения о рабоче-крестьянской милиции завершился процесс организационного становления советской милиции. В современной России День сотрудника органов внутренних дел отмечается ежегодно 10 ноября.