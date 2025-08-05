В России появилась первая организованная тыловая служба вооруженных сил

1 марта 1700 года в России появилась первая организованная тыловая служба вооруженных сил.

Во время Азовского похода царь Петр Алексеевич, мечтая об армии нового типа, вынужден был самолично заниматься вопросами провианта для армии, после чего, как отмечает историк Василий Ключевский, «Петру пришлось почитай все вновь делать и в лучшее состояние приводить». И одним из шагов в этом направлении стало учреждение Провиантского указа.

Результат пришёл быстро. Достаточно вспомнить успех русских войск в ходе военных кампаний 1702 и 1703 годов, после которых Россия стала контролировать все течение Невы и смогла основать новую столицу — Санкт-Петербург. По мере того, как усложнялись структура и система управления русской армией, менялось и значение должности генерал-провианта. Но в итоге, как и многие другие воинские должности, появившиеся в период петровских реформ, она со временем исчезла.