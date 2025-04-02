День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ

1 марта — День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ

В этот день в 2000 году псковские десантники совершили подвиг, мужественно встав на пути прорывающейся банды боевиков из Аргунского ущелья в Чеченской республике. Они предотвратили прорыв террористов, которые по численности почти в десятки раз превосходили гвардейцев.

В ходе боя погибли 84 российских военнослужащих и около 500 боевиков. 22 солдатам было присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 21 — посмертно. Каждый с честью исполнил свой долг перед Родиной. Память обо всех героях останется навеки.