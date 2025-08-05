В Москве Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем издан «Апостол»

1 марта 1564 года в Москве Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем издан «Апостол» – первая датированная печатная книга в России. Печатный двор появился по приказу Ивана Грозного. Памятник первопечатнику установлен в Москве в 1909