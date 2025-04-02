создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) УБОП

1 марта 1993 года был создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) УБОП

Основная задача СОБР — борьба с организованной преступностью. Однако во время чеченских кампаний большинство бойцов подразделения принимало активное участие в операциях.

9 ноября, начиная с 2004 года, в России отмечается День специального отряда быстрого реагирования. 5 апреля 2016 года подразделения СОБР МВД России были переподчинены Росгвардии.