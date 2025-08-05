Менделеев завершил изыскания по периодической системе химических элементов

1 марта 1869 года Менделеев завершил изыскания по периодической системе химических элементов, сыгравшей ключевую роль для развития не только химии, но и физики, биологии, астрономии, геохимии и др. Сдана в набор рукопись «Опыт системы элементов» – первый вариант Таблицы Менделеева