указом Петра I был создан Провиантский приказ

1 марта 1700 года указом Петра I был создан Провиантский приказ

Стремление царя к улучшению снабжения войск проявилось еще во время Азовского похода. Тогда Петр лично занялся этим вопросом. Провиантский приказ 1700 года стал важным этапом в формировании армии нового образца.

Учреждение Провиантского приказа и введение новой должности генерал-провианта сыграло важную роль в победах русской армии в военных кампаниях 1702 и 1703 годов, что в очередной раз продемонстрировало дальновидность Петра I.