Издан Приказ № 1 объединенным Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов

1 марта 1917 года во время Февральской революции был издан Приказ № 1 объединенным Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов.

Пришедшее к власти Временное правительство всячески демонстрировало лояльность союзническим обязательствам и не ставило под сомнение участие России в войне. В Петроградском совете эсеры и меньшевики также выступали за «революционное оборончество», то есть за продолжение войны для защиты республики от внешней угрозы, но, при этом, заявляли о будущем «мире без аннексий и контрибуций».

В приказе предписывалось создать выборные комитеты из представителей нижних чинов во всех воинских частях, подразделениях и службах, а также на кораблях. В третьем пункте во всех политических выступлениях воинские части подчинялись теперь не офицерам, а своим выборным комитетам и Совету. Также предусматривалось, что всё оружие передается в распоряжение и под контроль солдатских комитетов. Вводилось равенство прав нижних чинов с остальными гражданами в политической, общегражданской и частной жизни, отменялось титулование офицеров.