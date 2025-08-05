Александр I подписал Манифест о присоединении Абхазии к России

1 марта 1810 года Александр I подписал Манифест о присоединении Абхазии к России. Клятва владетеля Абхазской области князя Шарвашидзе (Сефер-Али Бека Чачба): «исполнение чинить во всем по его, Великого Государя, указам, не щадя живота своего, до последней капли крови»