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было основано первое авиационное структурное подразделение «Комсеверпуть»
1 марта — День полярной авиации
Именно в этот день в 1931 году было основано первое авиационное структурное подразделение «Комсеверпуть» — Служба связи. Оно положило начало полетам к Северному полюсу.
Сегодня Россия — единственное из Арктических государств, которое круглогодично обеспечивает логистику и организацию работ в Арктике. Это невозможно без применения полярной авиации.
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Другие события в этот день
создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) УБОП
1 марта 1993 года был создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) УБОП Основная задача СОБР — борьба с организованной преступностью. Однако во время чеченских кампаний большинство бойцов подразделения принимало активное участие в операциях. 9 ноября, начиная с 2004 года, в России отмечается День специального отряда быстрого реагирования. 5 апреля 2016 года подразделения СОБР МВД России были переподчинены Росгвардии.
1 марта∙1993 год
День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ
1 марта — День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ В этот день в 2000 году псковские десантники совершили подвиг, мужественно встав на пути прорывающейся банды боевиков из Аргунского ущелья в Чеченской республике. Они предотвратили прорыв террористов, которые по численности почти в десятки раз превосходили гвардейцев. В ходе боя погибли 84 российских военнослужащих и около 500 боевиков. 22 солдатам было присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 21 — посмертно. Каждый с честью исполнил свой долг перед Родиной. Память обо всех героях останется навеки.
1 марта∙2000 год
Петр III Манифестом о вольности дворянства отменил обязательную службу для дворян
1 марта 1762 года Петр III Манифестом о вольности дворянства отменил обязательную службу для дворян. Уволилось 7,5 тыс.
1 марта∙1762 год
Захват японцами Голландской Индии (Индонезии)
Захват японцами Голландской Индии (Индонезии)
1 марта∙1942 год
указом Петра I был создан Провиантский приказ
1 марта 1700 года указом Петра I был создан Провиантский приказ Стремление царя к улучшению снабжения войск проявилось еще во время Азовского похода. Тогда Петр лично занялся этим вопросом. Провиантский приказ 1700 года стал важным этапом в формировании армии нового образца. Учреждение Провиантского приказа и введение новой должности генерал-провианта сыграло важную роль в победах русской армии в военных кампаниях 1702 и 1703 годов, что в очередной раз продемонстрировало дальновидность Петра I.
1 марта∙1700 год
Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры
1 марта 1966 года советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры
1 марта∙1966 год
Пётр III издал манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству»
1 марта 1762 года Пётр III издал манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». В числе реформ Петра I было изменение принципа отношений между аристократией и государством. Фактически Пётр закончил то, что до него начал Иван Грозный — войну с боярами. Табель закрепила прекращение жалования прежних титулов, а дворянство окончательно стало новой опорой монархии. Первым попустительством стал манифест Анны Иоановны, по которому служба ограничивалась 25 годами. Манифест Петра III и вовсе был отменой порядков, заложенных его дедом. Согласно ему, все дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы, а также получали право беспрепятственно выезжать за границу, но обязаны были по требованию правительства, «когда нужда востребует», возвращаться в Россию. Манифест объявлял службу почётным долгом дворянства и призывал её продолжать. Но, воспользовавшись разрешением, многие дворяне сразу подали прошения об отставке.
1 марта∙1762 год
Менделеев завершил изыскания по периодической системе химических элементов
1 марта 1869 года Менделеев завершил изыскания по периодической системе химических элементов, сыгравшей ключевую роль для развития не только химии, но и физики, биологии, астрономии, геохимии и др. Сдана в набор рукопись «Опыт системы элементов» – первый вариант Таблицы Менделеева
1 марта∙1869 год
В России появилась первая организованная тыловая служба вооруженных сил
1 марта 1700 года в России появилась первая организованная тыловая служба вооруженных сил. Во время Азовского похода царь Петр Алексеевич, мечтая об армии нового типа, вынужден был самолично заниматься вопросами провианта для армии, после чего, как отмечает историк Василий Ключевский, «Петру пришлось почитай все вновь делать и в лучшее состояние приводить». И одним из шагов в этом направлении стало учреждение Провиантского указа. Результат пришёл быстро. Достаточно вспомнить успех русских войск в ходе военных кампаний 1702 и 1703 годов, после которых Россия стала контролировать все течение Невы и смогла основать новую столицу — Санкт-Петербург. По мере того, как усложнялись структура и система управления русской армией, менялось и значение должности генерал-провианта. Но в итоге, как и многие другие воинские должности, появившиеся в период петровских реформ, она со временем исчезла.
1 марта∙1700 год
Издан Приказ № 1 объединенным Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов
1 марта 1917 года во время Февральской революции был издан Приказ № 1 объединенным Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Пришедшее к власти Временное правительство всячески демонстрировало лояльность союзническим обязательствам и не ставило под сомнение участие России в войне. В Петроградском совете эсеры и меньшевики также выступали за «революционное оборончество», то есть за продолжение войны для защиты республики от внешней угрозы, но, при этом, заявляли о будущем «мире без аннексий и контрибуций». В приказе предписывалось создать выборные комитеты из представителей нижних чинов во всех воинских частях, подразделениях и службах, а также на кораблях. В третьем пункте во всех политических выступлениях воинские части подчинялись теперь не офицерам, а своим выборным комитетам и Совету. Также предусматривалось, что всё оружие передается в распоряжение и под контроль солдатских комитетов. Вводилось равенство прав нижних чинов с остальными гражданами в политической, общегражданской и частной жизни, отменялось титулование офицеров.
1 марта∙1917 год
В Москве Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем издан «Апостол»
1 марта 1564 года в Москве Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем издан «Апостол» – первая датированная печатная книга в России. Печатный двор появился по приказу Ивана Грозного. Памятник первопечатнику установлен в Москве в 1909
1 марта∙1564 год
Александр I подписал Манифест о присоединении Абхазии к России
1 марта 1810 года Александр I подписал Манифест о присоединении Абхазии к России. Клятва владетеля Абхазской области князя Шарвашидзе (Сефер-Али Бека Чачба): «исполнение чинить во всем по его, Великого Государя, указам, не щадя живота своего, до последней капли крови»
1 марта∙1810 год