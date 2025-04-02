было основано первое авиационное структурное подразделение «Комсеверпуть»

1 марта — День полярной авиации

Именно в этот день в 1931 году было основано первое авиационное структурное подразделение «Комсеверпуть» — Служба связи. Оно положило начало полетам к Северному полюсу.

Сегодня Россия — единственное из Арктических государств, которое круглогодично обеспечивает логистику и организацию работ в Арктике. Это невозможно без применения полярной авиации.