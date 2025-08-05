Пётр III издал манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству»

1 марта 1762 года Пётр III издал манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству».

В числе реформ Петра I было изменение принципа отношений между аристократией и государством. Фактически Пётр закончил то, что до него начал Иван Грозный — войну с боярами. Табель закрепила прекращение жалования прежних титулов, а дворянство окончательно стало новой опорой монархии. Первым попустительством стал манифест Анны Иоановны, по которому служба ограничивалась 25 годами.

Манифест Петра III и вовсе был отменой порядков, заложенных его дедом. Согласно ему, все дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы, а также получали право беспрепятственно выезжать за границу, но обязаны были по требованию правительства, «когда нужда востребует», возвращаться в Россию. Манифест объявлял службу почётным долгом дворянства и призывал её продолжать. Но, воспользовавшись разрешением, многие дворяне сразу подали прошения об отставке.