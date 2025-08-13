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На экраны вышел фильм «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии
11 апреля 1964 года на экраны вышел фильм «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии
Премьера состоялась в новом кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади. Снял фильм Георгий Данелия, а сценарий написал молодой драматург и поэт Геннадий Шпаликов. Никита Михалков впервые сыграл главную роль в кино.
Картина принесла большой успех постановщику и является одной из самых значимых работ в его фильмографии. В том же году «Я шагаю по Москве» стал участником Каннского кинофестиваля, где был отмечен почетным упоминанием в решении жюри: «За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях».
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Другие события в этот день
Александром II был утвержден государственный герб России
11 апреля 1857 года императором Александром II был утвержден государственный герб России — двуглавый орел Стоит понимать, что Александр Николаевич утвердил не просто новый рисунок герба — он утвердил целую систему геральдических символов страны, ее правителей и системы управления. Ничего подобного этому в истории России до того дня не бывало. Масштаб события для нашей страны в середине XIX века был чрезвычайно велик. В виде, утвержденном Александром II, новый герб страны просуществовал до самого конца Российской Империи, который произошел во время революций в 1917 году. Только Александр III в свое царствование внес некоторые небольшие изменения в рисунок большого герба.
11 апреля∙1857 год
Летчик Александр Мамкин в подбитом самолете горел заживо, но вывез из оккупированной зоны сирот Полоцкого детского дома
11 апреля 1944 года летчик Александр Мамкин в подбитом самолете горел заживо, но вывез из оккупированной зоны сирот Полоцкого детского дома, у которых немцы намеревались качать кровь для своих раненых. Летчик погиб. Спасенные им сироты называли себя детьми Мамкина
11 апреля∙1944 год
Когда было самое большое наводнение в Москве
Первое из известных столичных наводнений было зафиксировано в 1496 году. Потом они регулярно повторялись, а наиболее крупные отмечались в московских хрониках. Особенно сильное наводнение случилось в 1908 году. Оно нам интересно и потому, что от тех событий осталась масса свидетельств, в том числе и в фотографиях. Все началось в Страстную пятницу, 11 апреля, и продолжалось до 13 апреля. Во время этого наводнения вода в реке поднялась на 8,9 метра и затопила пятую часть города. Несмотря на последствия, москвичи отнеслись к наводнению романтично, без трагизма. Кто был побогаче, даже нанимал лодки напрокат и катался среди затопленных зданий, садов и площадей.
11 апреля∙1908 год
День химика ВМФ РФ
11 апреля — День химика ВМФ РФ Именно в этот день в 1924 году начальником Морских сил СССР Эдуардом Панцержанским была направлена директива о создании на Черноморском флоте химической службы. Также праздник называется Днем специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ. По мере развития науки и видов ядерного оружия должностные обязанности химиков флота расширялись. Сегодня они не только ликвидируют последствия радиационных аварий, но и выполняют задачи, связанные с обеспечением обитаемости экипажей подводных лодок.
11 апреля∙1900 год
День войск противовоздушной обороны
11 апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. Боевым крещением для войск ПВО стала Великая Отечественная война. Именно во время московской битвы войска ПВО показали максимум своих возможностей. Было сбито более 7 с половиной тысяч самолетов, уничтожено свыше тысячи танков и более полутора тысяч орудий противника. Сегодня основной задачей ПВО нашей страны является несение боевого дежурства по противовоздушной обороне. Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для войск ПВО осуществляют военно-учебные заведения Воздушно-космических сил.
11 апреля∙2027 год
Издан указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссиба)
11 апреля 1891 года был издан указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссиба). О необходимости его создания говорили еще в середине XIX века. Доставка грузов из одной части России в другую занимала несколько месяцев, что тормозило развитие страны, а также создавало опасность в случае войны. 31 мая того же года началось строительство пути. Рабочее движение поездов по Транссибу началось 3 ноября 1901 года, но полностью строительство пути завершилось лишь к 1916-му. Транссибирская магистраль соединила Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России. Она позволила впервые в истории Евразии следовать поездом без использования паромных переправ от берегов Атлантического океана до берегов Тихого океана. Транссибирская магистраль стала самой протяженной железной дорогой в мире — ее длина составила 9288,2 километров. Путь также проходит через Яблоновый хребет, который является его высшей точкой — 1019 метров над уровнем моря. За счет своих размеров сегодня пропускная способность Транссиба — более 100 миллионов тонн грузов в год. И эта цифра постоянно увеличивается.
11 апреля∙1891 год
Керчь была освобождена от фашистских войск
11 апреля 1944 года Керчь была освобождена от фашистских войск. Керчь стала одним из первых городов, которые освободили в ходе Крымской наступательной операции. Всего в боях за Керчь 146 воинов удостоились звания Героя Советского Союза. За 320 дней оккупации в Керчи нацисты убили 15 тысяч мирных жителей. Город был практически полностью стёрт с лица земли. Жилые дома, заводские постройки и портовые сооружения становились крепостями и опорными пунктами.
11 апреля∙1944 год
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей В этот день в 1945 году произошло восстание узников нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд. В нем за восемь лет работы были уничтожены свыше 56 тысяч человек, из которых 19 тысяч — советские военнопленные. Всего на территориях, которые контролировали нацисты, располагалось 14 тысяч концлагерей, тюрем и гетто. В них содержались 18 миллионов человек, выжила меньшая часть. Среди погибших — 5 миллионов граждан Советского Союза.
11 апреля∙1945 год
Александр II Освободитель впервые публично высказался за отмену крепостного права
11 апреля 1856 года Александр II Освободитель, принимая в Большом Кремлевском дворце предводителей дворянства Московской губернии, впервые публично высказался за отмену крепостного права
11 апреля∙1856 год
На экраны страны вышла лирическая кинокомедия «Я шагаю по Москве»
11 апреля 1964 года на экраны страны вышла лирическая кинокомедия «Я шагаю по Москве». Сценарий: Геннадий Шпаликов, режиссер: Георгий Данелия, в главной роли: Никита Михалков. – Гражданин! – Что? – Идите сюда! Иди-ко, иди-ко… – Что? – Спой еще.
11 апреля∙1964 год
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд. Было освобождено более 21 тысячи человек. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что создание и содержание концлагерей является не только военным преступлением, но и преступлением против человечества. О преступлениях, совершённых в концлагерях можно подробнее узнать в исторической брошюре РВИО — «Черная книга. Зверства бандеровцев». Также вышло в свет издание о зверствах современных бандеровцев - украинских неонацистах. А в начале 2024 года был выпущен совместный проект РВИО и медиагруппы «Комсомольская правда» — книга Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР».
11 апреля∙1900 год
Александром I учрежден высший совещательный орган при государе
11 апреля 1801 года Александром I учрежден высший совещательный орган при государе – Непременный совет. Состоял из деятелей, пользовавшихся наибольшим доверием императора (за весь период всего 32 человека)
11 апреля∙1801 год
Разгром половецких орд русскими дружинами Святополка Киевского и Владимира Мономаха
11 апреля 1103 года произошел разгром половецких орд русскими дружинами Святополка Киевского и Владимира Мономаха в урочище Сутень. «Повесть временных лет» (1117), перед битвой: «И сказали Урусобе молодые: «Ты боишься руси, но мы не боимся». Зря
11 апреля∙1103 год
Разгром половецких орд русскими дружинами
11 апреля 1103 года произошел разгром половецких орд русскими дружинами Святополка Киевского и Владимира Мономаха в урочище Сутень
11 апреля∙1103 год