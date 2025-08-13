На экраны вышел фильм «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии

11 апреля 1964 года на экраны вышел фильм «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии

Премьера состоялась в новом кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади. Снял фильм Георгий Данелия, а сценарий написал молодой драматург и поэт Геннадий Шпаликов. Никита Михалков впервые сыграл главную роль в кино.

Картина принесла большой успех постановщику и является одной из самых значимых работ в его фильмографии. В том же году «Я шагаю по Москве» стал участником Каннского кинофестиваля, где был отмечен почетным упоминанием в решении жюри: «За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях».