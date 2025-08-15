Когда было самое большое наводнение в Москве

Первое из известных столичных наводнений было зафиксировано в 1496 году. Потом они регулярно повторялись, а наиболее крупные отмечались в московских хрониках. Особенно сильное наводнение случилось в 1908 году. Оно нам интересно и потому, что от тех событий осталась масса свидетельств, в том числе и в фотографиях.

Все началось в Страстную пятницу, 11 апреля, и продолжалось до 13 апреля. Во время этого наводнения вода в реке поднялась на 8,9 метра и затопила пятую часть города. Несмотря на последствия, москвичи отнеслись к наводнению романтично, без трагизма. Кто был побогаче, даже нанимал лодки напрокат и катался среди затопленных зданий, садов и площадей.