День химика ВМФ РФ

11 апреля — День химика ВМФ РФ

Именно в этот день в 1924 году начальником Морских сил СССР Эдуардом Панцержанским была направлена директива о создании на Черноморском флоте химической службы. Также праздник называется Днем специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ.

По мере развития науки и видов ядерного оружия должностные обязанности химиков флота расширялись. Сегодня они не только ликвидируют последствия радиационных аварий, но и выполняют задачи, связанные с обеспечением обитаемости экипажей подводных лодок.