Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В этот день в 1945 году произошло восстание узников нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд. В нем за восемь лет работы были уничтожены свыше 56 тысяч человек, из которых 19 тысяч — советские военнопленные.

Всего на территориях, которые контролировали нацисты, располагалось 14 тысяч концлагерей, тюрем и гетто. В них содержались 18 миллионов человек, выжила меньшая часть. Среди погибших — 5 миллионов граждан Советского Союза.