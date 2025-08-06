Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В этот день в 1945 году произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд. Было освобождено более 21 тысячи человек. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что создание и содержание концлагерей является не только военным преступлением, но и преступлением против человечества.

О преступлениях, совершённых в концлагерях можно подробнее узнать в исторической брошюре РВИО — «Черная книга. Зверства бандеровцев». Также вышло в свет издание о зверствах современных бандеровцев - украинских неонацистах. А в начале 2024 года был выпущен совместный проект РВИО и медиагруппы «Комсомольская правда» — книга Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР».