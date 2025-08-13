Издан указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссиба)

11 апреля 1891 года был издан указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссиба). О необходимости его создания говорили еще в середине XIX века. Доставка грузов из одной части России в другую занимала несколько месяцев, что тормозило развитие страны, а также создавало опасность в случае войны. 31 мая того же года началось строительство пути.

Рабочее движение поездов по Транссибу началось 3 ноября 1901 года, но полностью строительство пути завершилось лишь к 1916-му. Транссибирская магистраль соединила Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России. Она позволила впервые в истории Евразии следовать поездом без использования паромных переправ от берегов Атлантического океана до берегов Тихого океана.

Транссибирская магистраль стала самой протяженной железной дорогой в мире — ее длина составила 9288,2 километров. Путь также проходит через Яблоновый хребет, который является его высшей точкой — 1019 метров над уровнем моря. За счет своих размеров сегодня пропускная способность Транссиба — более 100 миллионов тонн грузов в год. И эта цифра постоянно увеличивается.