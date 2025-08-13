На экраны страны вышла лирическая кинокомедия «Я шагаю по Москве»

11 апреля 1964 года на экраны страны вышла лирическая кинокомедия «Я шагаю по Москве». Сценарий: Геннадий Шпаликов, режиссер: Георгий Данелия, в главной роли: Никита Михалков