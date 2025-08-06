Керчь была освобождена от фашистских войск

11 апреля 1944 года Керчь была освобождена от фашистских войск.

Керчь стала одним из первых городов, которые освободили в ходе Крымской наступательной операции. Всего в боях за Керчь 146 воинов удостоились звания Героя Советского Союза.

За 320 дней оккупации в Керчи нацисты убили 15 тысяч мирных жителей. Город был практически полностью стёрт с лица земли. Жилые дома, заводские постройки и портовые сооружения становились крепостями и опорными пунктами.