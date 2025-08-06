Александром I учрежден высший совещательный орган при государе

11 апреля 1801 года Александром I учрежден высший совещательный орган при государе – Непременный совет (в 1810 преобразован в Госсовет). Состоял из государственных и военных деятелей, пользовавшихся наибольшим доверием императора (за весь период всего 32 человека)