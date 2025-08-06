На экраны страны вышла лирическая кинокомедия «Я шагаю по Москве»

11 апреля 1964 года на экраны страны вышла лирическая кинокомедия «Я шагаю по Москве». Сценарий: Геннадий Шпаликов, режиссер: Георгий Данелия, в главной роли: Никита Михалков.

– Гражданин!

– Что?

– Идите сюда! Иди-ко, иди-ко…

– Что?

– Спой еще.