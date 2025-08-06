Разгром половецких орд русскими дружинами Святополка Киевского и Владимира Мономаха

11 апреля 1103 года произошел разгром половецких орд русскими дружинами Святополка Киевского и Владимира Мономаха в урочище Сутень. «Повесть временных лет» (1117), перед битвой: «И сказали Урусобе молодые: «Ты боишься руси, но мы не боимся». Зря