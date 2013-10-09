Тысячелетие Руси Открытие памятника Тысячелетию России в Новгороде. На чтение: 5 минут

«БЛАГОВЕСТИТЬ ПОТОМКАМ»

В 1857 году комитет министров поставил на обсуждение вопрос о сооружении памятника «первому русскому государю Рюрику ». Памятник в Новгороде должен был ознаменовать якобы исполнявшуюся в 1862 году тысячелетнюю дату существования Русского государства. Был объявлен конкурс. Оценку проектов было поручено произвести совету Академии художеств , состоявшему из маститых профессоров. К назначенному условиями конкурса сроку - к 1 ноября 1859 года - в жюри поступили 53 проекта от самых разных лиц. Лучшим был признан проект М.О. Микешина (молодой художник незадолго до этого окончил академию с Большой золотой медалью). Ему присудили первую премию - 4000 рублей. Архитекторы И.И. Горностаев и П.Е. Антипов получили второе и третье места и разделили пополам вторую премию.

После рассмотрения в совете академии проект Микешина был подан для утверждения царю. Идеологическая основа памятника - утверждение принципов «самодержавия, православия и народности». По основной композиции памятник воспроизводил «шапку Мономаха» - эмблему самодержавной власти Российской империи. Памятник представляет собой покрытый горельефными фигурами большой круглый пьедестал, на котором установлен огромный шар, изображающий «державу» с возвышающимся наверху крестом. У креста стоит коленопреклоненная женская фигура в русском национальном костюме, олицетворяющая Россию. Вокруг шара-державы на постаменте расположены крупные фигуры видных деятелей, которые по замыслу автора должны были отразить основные периоды истории Российского государства.

Когда проект был утвержден Александром II , возник вопрос об исполнителях скульптурных групп и рельефов памятника, так как Микешин не был скульптором и никогда ничего не лепил. Совет академии считал целесообразным привлечь к сотрудничеству нескольких скульпторов, которые должны были выполнить отдельные группы и рельефы пьедестала. Для достижения стилистического и композиционного единства памятника Главное управление путей сообщения заказало М.О. Микешину и И.Н. Шредеру модель в одну пятую часть натуральной величины. Модель была выполнена Шредером. Шредер работал, не зная отдыха, забывая о сне, и выполнил ответственное поручение с честью. Он успел вылепить всю модель в назначенный срок, в течение четырех месяцев, и получил полное одобрение за высокое качество ее исполнения.

В июле 1860 года Главное управление путей сообщения и публичных зданий заключило со скульпторами контракты, по которым за лепку каждой фигуры в глине, затем за отливку ее в гипcе в двух экземплярах с последующей доставкой на бронзовую фабрику было назначено вознаграждение в 4000 рублей. Скульптурные группы Михаила Романова , князя Владимира и Дмитрия Донского заказали известному скульптору академику Р.К. Залеману, фигуру Рюрика - академику П.С. Михайлову, Микешин и Шредер взяли на себя исполнение групп Петра I , Ивана III и верхний, венчающий монумент.

К 1 июля 1862 года все бронзовые группы, рельефы и решетка вокруг памятника были собраны в литейной мастерской, и на их осмотр пригласили царя. Он одобрил готовые части памятника. Вскоре их переправили по Неве и Волхову в Новгород. В течение 1860 года производилась заготовка необходимых материалов и доставка их в Новгород. Потом началась закладка фундамента памятника. Открытие памятника было назначено на 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1862 года.

К нему готовились как к большому торжеству. В город прибыли войска, представители знати и других сословий, а 7 сентября на пароходе по Волхову прибыл в Новгород Александр II с семьей и приближенными. Открытие монумента, который по замыслу автора должен был «благовестить потомкам о героическом прошлом России», закончилось военным парадом. Вечером в городе происходили «народные гуляния». Монумент получился внушителен по размерам: высота его - 15,7 метра, диаметр гранитного постамента - 9 метров, высота скульптурных групп - 3,7 метра, высота фриза на пьедестале - около 1,5 метра, длина - около 27 метров, вес бронзового литья 65,5 тонны. На памятнике размещены 129 фигур.

Памятник «Тысячелетие России». История создания

МИКЕШИН

Три монумента, созданные по проектам М.О. Микешина, известны практически любому образованному человеку. На Невском проспекте в Санкт-Петербурге находится величественный памятник Екатерине II, который на удивление пощадили комиссары от агитпропа в период реализации ленинского плана революционной пропаганды в изобразительном искусстве. Несмотря на виток «самостийности» на Украине, памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади Киева по-прежнему символизирует непреложный исторический факт воссоединения Украины с Россией в далеком 1654 году. Безусловным лидером популярности среди микешинских скульптурных произведений можно считать памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

Михаил Осипович Микешин родился 9 (21 н. ст.) февраля 1835 года в селе Максимкове Рославльского уезда Смоленской губернии. Его родители принимали активное участие в Отечественной войне 1812 года. Отец - мелкопоместный помещик, исполнявший должность соляного пристава, Осип (Иосиф) Егорович Микешин - был партизаном в отряде Фигнера, награжден именными часами. Мать Анна Дмитриевна, урожденная Бартошевич (знатный польский род), в детстве рассказывала сыну об эпизодах военных действий на территории уезда, свидетелем которых ей довелось стать. На основе ярких детских воспоминаний впоследствии Михаилом Микешиным был создан рисунок «Дети ведут пленного француза».

В середине XIX века в возрасте 16 лет начал работать чертежником на строительстве участка Московско-Варшавского шоссе, проходившего через Рославль. Здесь он познакомился с правительственным контрагентом, смоленским помещиком А.А. Вонлярлярским, покровителем людей искусства, писателем, владельцем усадьбы Вонлярово под Смоленском. Пораженный художественным талантом юноши, известный меценат отправил его на свои средства обучаться живописи в Санкт-Петербург, в Академию художеств.

Профессиональный дебют его оказался весьма удачным. После первого года обучения его студенческая работа «Лейб­гусары у водопоя», представленная на ежегодной академической выставке, понравилась императору Николаю I, была удостоена малой серебряной медали и куплена в царскую коллекцию. В последующие годы он уверенно получал за свои работы все академические награды по нарастающей. С отличием окончил Академию художеств в 1858 году, получив большую золотую медаль за историческое батальное полотно «Въезд графа Тилли в Магдебург».

Поскольку еще в студенческие годы творчество М.О. Микешина привлекло внимание императорского двора, ему стали поступать хорошо оплачиваемые заказы, в том числе от членов царствующей семьи, и его пригласили для преподавания основ рисования великим княжнам Марии и Евгении Максимилиановнам…

Первый же памятник по проекту М.О. Микешина принес его автору всероссийскую известность. Новоиспеченный скульптор получил в награду орден Владимира и право на пожизненную пенсию, что явилось зримым свидетельством безоговорочного официального признания заслуг М.О. Микешина перед Отечеством. В 1869 году, к своему 35-летию, получил звание академика.

Справедливости ради отметим, что, несмотря на, казалось бы, всеобщее признание, критика демократического толка, будучи против самой идеи установки подобного памятника, вовсе не одобрила его. В частности, известный критик того времени В.В. Стасов охарактеризовал его как монумент русскому самодержавию, не увидев в нем никаких художественных достоинств.

Прошли годы, полтора столетия минуло с момента открытия памятника, чья судьба не была за этот долгий период простой. Все более он воспринимается потомками в первую очередь как выдающийся монументальный символ великой исторической миссии России.

Сидорова Т. Скульптор державы российской. Край Смоленский. 2012 г. №6

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ РУСИ

Памятник «Тысячелетие России» напоминает колокол. Его верхняя часть представляет собой шар, символизирующий державу - эмблему царской власти. Огромный шар по периметру украшает надпись, сделанная славянской вязью «Свершившемуся тысячелетию Российского государства в... лета 1862». На державе помещена скульптурная группа: ангел с крестом в руке (олицетворение православной церкви) и коленопреклоненная женщина (олицетворение России). Вокруг шара расположено шесть скульптурных групп (17 фигур), каждая из которых ориентирована в определенном направлении и символизирует один из важнейших периодов истории государства Российского:

1 . Основание российского государства . С южной стороны, в направлении Киева стоит Рюрик в остроконечном шлеме, со щитом в руке, в звериной шкуре, наброшенной на плечи. На щите надпись: «Лета 6370». (До Петровского времени летосчисление в России велось от «сотворения мира», по современному календарю это 862 год - дата призвания Рюрика в Новгород).

2. Крещение Руси. Князь Владимир (обращен на юг) стоит в центре композиции с поднятым вверх восьмиконечным крестом. Перед ним расположен славянин, низвергающий статую языческого божества Перуна. Сзади - женщина, протягивающая князю ребенка.

3. Начало освобождения от татаро-монгольского ига. На юго-восточную сторону, в направлении Москвы обращена группа Дмитрия Донского. Князь представлен в образе полководца-витязя, победителя Куликовой битвы . Дмитрий ногой попирает поверженного татарского мурзу, в правой руке держит шестопер.

4. Основание самодержавия . Группа Ивана III, знаменует становление Русского централизованного государства. Иван III (обращен на восток) стоит в царских ризах и шапке Мономаха , со скипетром и державой в руках. Татарин на коленях протягивает царю бунчук - символ окончательной победы над Золотой Ордой в 1480 году . Рядом лежат поверженные в битве литовец и ливонский (немецкий) рыцарь с обломанным мечом. На заднем плане помещена фигура сибиряка - символ начавшегося освоения Сибири.

5. Начало династии Романовых . Молодой царь Михаил Романов изображен в глубине композиции. На первый план выступает мощная фигура Пожарского , с обнаженным мечом в руке. Козьма Минин , стоя на колене, подносит Михаилу скипетр и шапку Мономаха.

6 . Образование Российской империи (1721). На север, в сторону будущего Санкт-Петербурга обращена фигура Петра I, увенчанного лавровым венком, со скипетром в правой руке. Над Петром, с левой стороны, возвышается фигура Гения в образе ангела - символ побед и великого значения осуществленных реформ. У ног Петра поверженный швед, защищающий свое разорванное знамя.

В нижней части монумента расположен горельеф, на котором помещены фигуры 109 исторических деятелей, воплощая идею опоры самодержавной власти на общество в лице его славнейших представителей. Персоны разделены на четыре отдела и расположены в хронологическом порядке:

1. Отдел «Просветители» (31 фигура) начинается с юго-западной стороны под фигурой великого князя Владимира Святого, открывается фигурами славянских просветителей IX в. Кирилла и Мефодия . Представлены: княгиня Ольга , Нестор Летописец , Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский , Кирилл Белозерский, Стефан Пермский, Иона Московский, Максим Грек , митрополит Макарий, Патриарх Никон , Петр Могила, Феофан Прокопович и др.

2. Отдел «Государственные люди » (26 фигур) помещен на восточной стороне памятника и начинается фигурой Ярослава Мудрого . Также представлены: Владимир Мономах , Иван III, Сильвестр, царица Анастасия Романовна, патриарх Филарет, Алексей Михайлович , Яков Долгоруков, Екатерина II , Потемкин , Сперанский , Виктор Павлович Кочубей, Александр I , Николай I и др.

3. Отдел «Военные люди» (36 фигур) расположен с северо-восточной стороны памятника. Изображены: Святослав Игоревич , Александр Невский , Мстислав Удалой, Даниил Галицкий , Михаил Тверской, Дмитрий Донской, Ермак Тимофеевич , Козьма Минин и князь Пожарский, Иван Сусанин , Богдан Хмельницкий, Марфа Посадница (с разбитым вечевым колоколом), Михаил Михайлович Голицын, Суворов , Барклай-де-Толли , Кутузов , Багратион , адмирал Нахимов и др.

4 . Отдел «Писатели художники» (16 фигур). Представлены: Ломоносов , Фонвизин, Державин , архитектор Кокоринов, актер Федор Волков, писатели Крылов , Карамзин , Жуковский , Гнедич, Грибоедов , Лермонтов , Пушкин , Гоголь , композиторы Глинка и Бортнянский, художник Брюллов .

Программа «Энциклопедический фонд России»

ВОССЛАВИВШИЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ

Памятники, как храмы и как люди, порой переживают непростую судьбу. Нацистский генерал фон Герцог, командир 291-й пехотной дивизии из состава 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград, приказал разобрать памятник и вывезти в Германию. Зимой 1943–1944 гг. оккупанты начали работы по разборке памятника и даже проложили специальную узкоколейку от новгородского кремля до вокзала. Но прежде чем 20 января 1944 г. город был освобожден советскими войсками, грабители успели увезти лишь бронзовую решетку работы профессора Боссе и художественные фонари, окружавшие памятник. Войдя в город 20 января 1944 года, советские солдаты увидели печальную картину: монумент представлял собой абсолютно голый пьедестал, на котором сохранилась только нижняя половина шара-державы.

Окружавшие его ранее колоссальные фигуры были разбросаны по площади и присыпаны снегом, словно мертвые воины на поле боя. Многие части памятника были искорежены: трехметровый крест, венчавший державу, срублен у основания и согнут в дугу; бронзовые крепления перерублены или вырваны из своих мест; шпаги, мечи, посохи, щиты и другие мелкие детали бесследно исчезли. Уже ко 2 ноября 1944 года в числе первых объектов Великого Новгорода памятник был полностью восстановлен. Вскоре состоялось второе торжественное открытие «Тысячелетия». Однако первозданный вид памятнику был возвращен лишь к 1995 г.

Мимо белокаменной Софии, Волховские кинув берега, Я и сам прошел тогда впервые Городом, отбитым у врага.

На кремлевской площади в сугробах — Витязей поверженных тела... Их пытал тупой немецкий обух, Грызла и калечила пила.

Но жива, жива литая бронза. Хмуро смотрит Петр за горизонт, Будто видит накрененный косо К Гангуту идущий галиот...

Нет, ничем нельзя убить победу! Снова новгородские полки На закат по вражескому следу Двинулись от Волхова-реки.

Павел Шубин, поэт-фронтовик

Обложка: Великий Новгород. Памятник «Тысячелетие России» и Софийский собор (фото: Alexxx1979 CC BY-SA 4.0)

Источник: https://commons.wikimedia.org