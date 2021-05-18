Краткий курс истории. Первый русский ученый мирового уровня
19 ноября (по н. ст.) 1711 года родился удивительный человек – Михайло Васильевич Ломоносов. Крестьянин по происхождению, он стал первым русским ученым-естествоиспытателем мирового уровня, отличился в различных областях знания и искусства. А. С. Пушкин писал о нем как о человеке, который «всё испытал и всё проник». Однако вокруг жизни и деятельности ученого сложилось несколько мифов. В Москву неспроста События жизни Ломоносова хорошо известны. Но именно это предопределило возникновение нескольких укоренившихся мифов, связанных с его фигурой. В обыденном сознании это маленький мальчик, движимый непонятными импульсами, который самопроизвольно уходит из дома в Москву. В действительности эти события были обусловлены специфичной социокультурной ситуацией,...
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19 ноября (по н. ст.) 1711 года родился удивительный человек – Михайло Васильевич Ломоносов. Крестьянин по происхождению, он стал первым русским ученым-естествоиспытателем мирового уровня, отличился в различных областях знания и искусства. А. С. Пушкин писал о нем как о человеке, который «всё испытал и всё проник». Однако вокруг жизни и деятельности ученого сложилось несколько мифов.
В Москву неспроста
События жизни Ломоносова хорошо известны. Но именно это предопределило возникновение нескольких укоренившихся мифов, связанных с его фигурой. В обыденном сознании это маленький мальчик, движимый непонятными импульсами, который самопроизвольно уходит из дома в Москву. В действительности эти события были обусловлены специфичной социокультурной ситуацией, сложившейся в то время на русском Севере. К концу XVII века на Беломорье заметно ощущалось европейское влияние. С другой стороны, там находился Соловецкий монастырь, который был центром распространения духовности и традиционного образования. Крестьяне Севера славились своей грамотностью. Эти и другие обстоятельства значительно повлияли на становление личности Михаила Васильевича и подвигли его к известному переезду.
В странном положении
В Москве Ломоносов поступил в Славяно-Греко-Латинскую Академию. Там последовали годы полуголодного существования и стремление овладеть всем объемом знаний, которые давало это учебное заведение. Дальнейшие успехи позволили Ломоносову попасть в Петербургскую академию, откуда талантливый юноша был отправлен в Европу, а спустя пять лет, в 1741 году, он вернулся в Россию и начал работать в Академии наук. Тут возник второй миф – о быстром росте популярности ученого. В действительности он входил в число разночинцев, получивших современное образование и стремившихся применить свои знания. Но придворное общество не понимало таких стремлений, считая науку развлечением, а применение этих знаний видело только в отдельных сферах, связанных с военным делом. Ломоносов оказывается в странном положении при дворе. И только статус придворного одописца, посвящающего оды императрице, позволил ему быть замеченным в высшем обществе.
Экспериментатор
В российской науке Ломоносов являлся экспериментатором. Масштаб и значение его только астрономических открытий, наблюдений о сходстве планет во Вселенной и множественности миров были непонятны придворной аристократии. Чтобы донести эти знания до знати, Ломоносов использует возможности искусства: пишет поэму «Гимн бороде», в которой описывает впечатления инопланетянина, осуждаемого за предположение о существовании жизни на Земле; устраивает театрализованные действия, популяризирующие его открытия. В этом смысле роль Ломоносова как ученого и просветителя в XVIII веке сравнить практически не с кем.
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