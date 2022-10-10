Пушкин Александр Великий русский поэт и писатель, основоположник современного литературного русского языка, с именем которого связывают Золотой век отечественной литературы и поэзии

Детство

Александр Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 года в небогатой дворянской семье. Начальное образование, как это было принято у дворян, маленький Пушкин получил дома, его обучением занимались учителя и гувернеры, приглашаемые родителями из разных стран Европы. При этом, несмотря на яркий ум, будущее светило русской поэзии никак нельзя было назвать прилежным учеником, преподаватели и родные отмечали в нем отсутствие усердия, но со временем мальчик увлекся чтением.

Уже в возрасте семи лет в Пушкине начал развиваться его творческий талант. Начитавшись Мольера, Лафонтена и Вольтера, он сочинял на французском языке маленькие комедии, басни и даже пытался написать поэму.

Лицей

В 1811 году после создания Царскосельского лицея 12-летний Пушкин оказывается включенным в список его воспитанников. Высокий уровень преподавания и требований к лицеистам дали будущему поэту то, что не смогли дать учителя и гувернеры в родном доме. Хотя отдельные науки все-таки давались ему с трудом, среди них была математика и логика.

Свободное время Пушкин уделял литературе, а в 1814 году впервые опубликовал свое стихотворение «К другу-стихотворцу» в журнале «Вестник Европы». Год спустя талант литературного гения оценил известный поэт и государственный деятель Гавриил Романович Державин , которому молодой Пушкин прочел свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Именитый муж пришел в полный восторг, а стихотворение было опубликовано в журнале «Российский музеум». В лицейский период Александр Сергеевич познакомился и сдружился с Антоном Дельвигом, Иваном Пущиным, Вильгельмом Кюхельбекером, с которыми поддерживал отношения всю жизнь.

Окончив Царскосельский лицей, Александр Пушкин был зачислен в Коллегию иностранных дел чиновником десятого класса. Но государственная служба его не интересовала, Александра Сергеевича больше увлекала светская жизнь, особенно он был востребован в литературных кружках и обществе петербургских писателей.

На юге

В 1819 году через близкое к декабристам литературное общество «Зеленая лампа», куда вступил поэт, в творчество и мировоззрение Александра Сергеевича начинает проникать политика. Новые друзья обсуждали и пропагандировали свободолюбивые идеи. В этот период своего творчества Пушкин пишет оду «Вольность», а также стихотворения «К Чаадаеву» и «Деревня», что не осталось без внимания со стороны властей. Если бы не заступничество Николая Карамзин а перед императором, Александра Пушкина могли сослать в Сибирь, а так он был всего лишь переведен по службе на юг. Но еще до переезда молодой гений успел закончить поэму «Руслан и Людмила», прочитав которую Василий Жуковский подарил Пушкину свой портрет с подписью «Победителю-ученику от побежденного учителя».

В 1820 году Пушкин на пути в Кишинев на некоторое время заезжает на Кавказ, а затем в Крым, чтобы поправить свое здоровье. Этот период тоже вскоре найдет свое отражение в стихотворных произведениях, таких как «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». Уже в Кишиневе Александр Сергеевич, предоставленный сам себе, пишет «Песнь о вещем Олеге», а также начинает роман в стихах «Евгений Онегин». При этом творения поэта начинают публиковать в Петербурге, и он приобретает популярность в качестве поэта и писателя.

Ссылка

В 1823 году Александр Пушкин переехал в Одессу, добившись перевода по службе в канцелярию графа Воронцова, но здесь ему не удалось выстроить отношения с начальством, и вскоре поэт попросил отставки. Но еще до того, как он успел это сделать, в Москве полиция вскрыла его письмо другу-лицеисту Кюхельбекеру и сочла его содержание настолько недопустимым, что вместе с отставкой Пушкин был определен в ссылку. Следующие два года поэт пребывал в родовом имении в селе Михайловском Псковской области под надзором и без содержания.

В Михайловском Пушкин жил в одиночестве, родные покинули имение. Единственной, кто скрашивал одиночество поэта, была няня Арина Родионовна. Сказки и народные песни няни сильно повлияли на творчество Александра Сергеевича, а ее литературный образ появился в некоторых произведениях писателя. В этот период Пушкиным была написана трагедия «Борис Годунов», что стало новым этапом в его творчестве.

В конце 1825 года после смерти Александра I Пушкин надеялся на помилование от нового императора, но ему помешало Восстание декабристов, члены которого ранее были связаны с поэтом. Однако после того, как в 1826 году был опубликован первый сборник «Стихи Александра Пушкина» и поэт обрел всенародную любовь, Николай I пригласил его на аудиенцию в Петербург. Император планировал, что Пушкин станет придворным поэтом, но сближения не произошло, Александр Сергеевич оставался на позициях свободомыслия, что не устраивало консервативную власть. За Пушкиным установили надзор и ограничили его передвижения.

Свадьба

В 1829 году поэт на балу познакомился с Натальей Гончаровой и сразу влюбился в 16-летнюю девушку. А через несколько месяцев сделал предложение, но родители Натальи не дали своего согласия на свадьбу. Расстроенный Пушкин уехал к брату на Кавказ. Вернувшись с Кавказа Александр Сергеевич вновь посватался и на этот раз получил одобрение.

До свадьбы оставалось только решить вопрос с имуществом жениха. Пушкин отправился в другое родовое имение – в Болдино Нижегородской губернии, где отец поэта выделил ему часть усадьбы и две сотни крестьян. Но в Болдино пришлось задержаться на всю осень из-за эпидемии холеры, наложившей карантинный запрет на переезд Пушкина в Москву. Здесь за короткий срок Александр Сергеевич закончил «Евгения Онегина» и написал множество других произведений. В декабре 1830 года Пушкин вернулся в Москву и вскоре обвенчался с возлюбленной.

Последние годы

В 1831 году поэт был принят на службу для написания «Истории Петра», но быстро увлекся образом предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева и даже отправился в небольшую экспедицию по местам восстания, чтобы собрать материал для своего романа. После этого осенью 1833 года Пушкин вновь уехал в Болдино, где закончил научное сочинение «История Пугачева», написал «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», поэму «Медный всадник», которую запретили к публикации, начал работу над «Пиковой дамой».

После возвращения в Петербург Пушкин попытался оставить службу или хотя бы получить продолжительный отпуск, но предложенные условия его не устроили, и он остался в столице. На эти годы приходится застой в творчестве поэта, некоторые произведения оказываются запрещенными к печати, другие выходят с трудом и не получают широкого признания. К тому же Пушкин много экспериментирует, и эти изменения не находят отклика у читателя.

В 1836 году Пушкин получает разрешение на издание альманаха под названием «Современник», где публикуется он сам и другие именитые поэты и писатели, такие как Николай Гоголь , Иван Тургенев , Василий Жуковский. Однако издание оказалось убыточным и, чтобы хоть как-то поднять количество подписчиков, Пушкин публикует в нем свой роман «Капитанская дочка». Работа над журналом занимала все время поэта.

Дуэль

В ноябре того же года вслед за ухаживаниями кавалергарда Жоржа Дантеса за Натальей Гончаровой начинают расползаться грязные слухи и рассылаться анонимные пасквили. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая была отсрочена, а затем отменена по причине брака между французом и сестрой Натальи Гончаровой Екатериной. Однако женитьба не изменила поведения Дантеса, никуда не делись и разного рода слухи с оскорбительными намеками в адрес Натальи Николаевны.

26 января (7 февраля) 1837 года Пушкин направил приемному отцу обидчика, служившему послом Голландии в России, Луи Геккерну оскорбительное письмо, результатом которого стал вызов на дуэль . Дипломат не мог стреляться на дуэли, и его представлял именно Дантес. Дуэль состоялась на следующий день на Черной речке. Пушкин получил ранение в живот, которое для того времени считалось смертельным. Через день – 29 января (10 февраля) Александр Сергеевич скончался. На похороны великого русского поэта пришла половина Петербурга. Тело Пушкина захоронили на территории Святогорского Успенского монастыря Псковской губернии недалеко от могилы матери.

Обложка: О.А. Кипренский. Портрет А.С. Пушкина, 1827 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru