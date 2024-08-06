Державин Гавриил Гавриил Державин по праву признан лучшим русским поэтом эпохи классицизма. Даже спустя столетия его лучшие оды, несмотря на наличие латино-германской риторики, столь отягощавшей русский слог того времени, поражают ритмической мощью, мелодичностью звуков, силой образов.

Гавриил Державин по праву признан лучшим русским поэтом эпохи классицизма. Даже спустя столетия его лучшие оды, несмотря на наличие латино-германской риторики, столь отягощавшей русский слог того времени, поражают ритмической мощью, мелодичностью звуков, силой образов.

Детство и юность Гавриила Державина

Гавриил (или, как его чаще называли, Гаврила) Державин происходил из обедневшей дворянской семьи. Родился он 3 (14) июля 1743 года в родовом селе Сокуры под Казанью. Его отец Роман Николаевич, тянувший офицерскую лямку в дальних гарнизонах по волжским и оренбургским городам и крепостям, имел 60 крестьян, из которых 50 составляли приданное от жены, и скончался, когда сыну шёл 11-й год.

Мать Фёкла Андреевна Козлова, хоть и принадлежала к роду, ведущему своё начало с XIV столетия, была женщиной полуграмотной, занятой исключительно хозяйством. Гаврила родился очень слабым, едва шевелящимся – чтобы придать ему живости, малыша обмазали тестом и положили в тёплую печь. Крестьянский обычай сработал: позднее мальчик рос очень крепким, и с детства привык всего добиваться сам – через талант и неустанный труд.

Образование Гавриила Державина

До 14 лет Гавриил не получал сколь-нибудь правильного образования. Грамоте его выучил дьячок, элементарным знаниям – сосланный в Оренбург немец Розе, арифметике – сослуживцы отца. Державин не знал французского, входившего в моду среди дворян, но вполне сносно изъяснялся по-немецки. Только в 1759 году, после открытия первой в Казани гимназии, Державин начал заниматься на регулярной основе.

Помимо классических предметов, в гимназии много внимания уделялось музыке и рисованию. В последнем Державин особенно преуспел: его виды и карты Казани и развалин Булгар, показанные директором М.И. Веревкиным знаменитому вельможе И.И. Шувалову, произвели должное впечатление. По желанию Шувалова, не дожидаясь окончания курса, Державина командировали в Санкт-Петербург. В марте 1762 года 19-летний молодой человек прибыл в столицу и получил назначение в лейб-гвардии Преображенский полк.

Начало творческой деятельности Гавриила Державина

Знаменательный переворот 28 июня 1762 года, вознёсший на престол императрицу Екатерину II, в котором Преображенский полк принял непосредственное участие, не принёс солдату Державину ни наград, ни чинов. Жалованья едва хватало на пропитание и простые житейские потребности. Как писал сам Державин, он получал образование «в академии нужд и терпения». В солдатской казарме, подражая М.В. Ломоносову, М.М. Хераскову и А.П. Сумарокову, он начал писать стихи. Преимущественно это были шутейные рифмы, гвардейские побаски, площадные истории.

К 1770 году исписанных стихотворными строчками бумаг набрался полный сундук, но все их пришлось сжечь, когда Державина задержала карантинная служба по возвращении из Москвы во время эпидемии чумы 1770–1771 гг. Судя по двум сохранившимся тетрадям начала 1770-х гг., уничтоженные стихи не представляли большой художественной ценности: бросается в глаза корявость рифм и незамысловатость повествования, но многолетние кропотливые занятия теорией и практикой сочинительства стали для будущего автора великих од хорошей школой.

Творчество Гавриила Державина

Только после 10 лет службы Державин получил чин подпоручика. В 1773–1774 гг. он активно участвовал в подавлении Пугачёвского восстания, в краткие минуты отдыха сочиняя вирши, сложившиеся в цикл «Читалагайских од». Когда Екатерина щедро наградила усмирителей Пугачёва, Державина среди них вновь не оказалось, и только после личного прошения рассерженного офицера он получил 300 душ в Белоруссии.

В 1777 году военный период биографии Державина закончился – Гавриил Романович вышел в отставку, но продолжил службу на гражданском поприще. Здесь, благодаря честности и энергии, а также славе поэта, пришедшей в 1782 году с одой «Фелица», Державин добился намного большего, чем в армии. Он дослужился до чина действительного тайного советника, занимал посты правителя Тамбовского наместничества, президента Коммерц-коллегии, министра юстиции, генерал-прокурора Сената. На всех постах он проявлял независимость суждений и нежелание потакать «сильным мира сего».

Свободное время чиновник посвящал литературе. Первая публикация увидела свет в 1773 году в журнале «Старина и новизна», за ней последовали другие, но лишь к концу 1770-х гг. Державин осознал, что нужно не пытаться превзойти Ломоносова пышностью фраз и чеканностью формулировок, а идти своей дорогой, развивать свой талант, подчиняться реальности, а не мифологии. Оды «На смерть князя Мещерского» (1779) и особенно «Фелица» (1782) заставили всех заговорить о Державине-поэте. «Фелица» стала литературной сенсацией: императрица пожаловала автору золотую табакерку с червонцами, приблизила к себе. Однако прямота поэта, его намерение врачевать в стихах пороки правления через некоторое время стали докучать государыне. Оды «Бог» (1784), «Властителям и судиям» (1787), «Вельможа» (1794) на фоне событий Великой Французской революции приобретали якобинские нотки.

Важное место в творчестве Державина занимали произведения, прославлявшие победы русского оружия, румянцевских и суворовских чудо-богатырей: «Водопад», «На взятие Измаила», «На переход Альпийских гор», «Снигирь» и др. По смерти императрицы Екатерины II Державин обратился к анакреонтическим песням. В них поэт дал волю своему жизнелюбию. «Приглашение на обед», «Жизнь званская», «Об удовольствии» – прекрасные образцы данного стиля. В октябре 1803 года Державин оставил службу и поселился в новгородском имении Званка. До последних дней он увлечённо занимался поэзией и сохранял живой интерес к миру.

Семья и личная жизнь Гавриила Державина

Гавриил Романович Державин был женат дважды. Первой его женой стала девица Екатерина Яковлевна Бастидон, дочь бывшего камердинера императора Петра III, португальца по происхождению. Катя была настоящей южной красавицей с правильными чертами лица, черными как смоль волосами, обворожительными манерами. Свадьба состоялась 18 апреля 1778 года. В поэтических сочинениях мужа жена фигурировала под именем Плениры. Супруги прожили в мире и согласии 16 лет, вплоть до скоропостижной смерти Екатерины Яковлевны в июле 1794 год.

Уже через полгода Державин женился вновь. Его избранницей стала дочь обер-прокурора сената Дарья Алексеевна Дьякова. Внешне она полностью отличалась от первой супруги поэта – высокая, величавая, холодная. 31 января 1795 года 51-летний жених и 27-летняя невеста сочетались законным браком. Сдержанная и расчётливая, женщина вскоре привела дела семейства в полный порядок. В своих произведениях Державин называл её Миленой. Ни от одной из жён у Державина не было детей, но на его попечении находились четверо детей-сирот близкого друга П.Г. Лазарева, а также в семье воспитывались три дочери архитектора Н.А. Львова и М.А. Дьяковой, родной сестры второй супруги.

Смерть и похороны Гавриила Державина

Последнее своё лето прославленный стихотворец проводил в любимом имении. Он вёл размеренную жизнь русского барина: завтракал, гулял, обедал, после отдыхал, играл в бостон, раскладывал гран-пасьянс, слушал игру племянниц на арфе, ужинал. Среди его чтения тех дней – «История» Шарля Роллена в переводе В.К. Тредиаковского, «Бахарияна» М.М. Хераскова, газеты и журналы. Временами Державин диктовал пятый том своих «Объяснений на сочинения». 3 (14) июля 1816 года Державин отметил 73-летие, чувствовал себя абсолютно здоровым, живо общался с С.В. Капнистом, приехавшим из Петербурга.

Через пару дней июля поэт почувствовал лёгкое недомогание, но утром 8 (19) июля заявил за утренним чаем, что ему гораздо легче. Кризис наступил за ужином: Державину сделалось дурно, его отвели в комнату, решили назавтра ехать в Петербург. Больной стонал от боли, а через несколько часов умер. По завещанию поэта похоронили в Хутынском монастыре около Новгорода Великого. В 1958 году останки Державина и его второй жены перевезли из разрушенного войной монастыря в Новгородский Кремль, а в 1993 году на 250-летие со дня рождения прах поэта возвратили в отреставрированный монастырь.

Значение творчества Гавриила Державина

Державин занимает достойное место в пантеоне русских поэтов. Он сумел придать чуждой по форме поэтике звучание родных просторов. Отказавшись от тяжеловесных устаревших аллегорий и набивших оскомину мифов, но сохраняя структуру и правила классических построений, он сумел наполнить поэзию новым содержанием. Его стихи – отражение переживаний и размышлений своей эпохи, а лучшие образцы библиографии произведений Державина можно причислить к несомненным шедеврам.

Известные произведения Гавриила Державина

Разлука (1770)

Сонет (1770)

Пикники (1776)

Кружка (1777)

Правило жить (1777)

Невесте (1778)

Препятствие к свиданию с супругой (1778)

К портрету Михаила Васильевича Ломоносова (1779)

Ключ (1779)

Князю Кантемиру, сочинителю сатир (1779)

На рождение в севере порфирородного отрока (1779)

На смерть князя Мещерского (1779)

Бог (1780)

К первому соседу (1780)

На модное остроумие 1780 года (1780)

На выздоровление Мецената (1781)

На новый год (1781)

Фелица (1782)

Благодарность Фелице (1783)

Решемыслу (1783)

Видение Мурзы (1784)

Властителям и судиям (1787)

Желание зимы (1787)

На кабаке Борея (1787)

На смерть графини Румянцевой (1788)

Осень во время осады Очакова (1788)

Справки (1788)

Изображение Фелицы (1789)

На счастие (1789)

Праведный судия (1789)

Философы, пьяный и трезвый (1789)

На взятие Измаила (1790)

Анакреон в собрании (1791)

К силуэту Ивана Ивановича Хемницера (1791)

Купидон (1791)

Любителю художеств (1791)

На гроб вельможе и герою (1791)

Прогулка в Сарском селе (1791)

На умеренность (1792)

Амур и Псишея (1793)

Горелки (1793)

На птичку (1793)

Храповицкому (1793)

Буря (1794)

Вельможа (1794)

Водопад (1794)

К лире (1794)

Ласточка (1794)

Меркурию (1794)

Мой истукан (1794)

На смерть Катерины Яковлевны, в 1794 году июля 15 дня приключившуюся (1794)

Призывание и явление Плениры (1794)

Пчёлка (1794)

Сафе (1794)

Соловей (1794)

Анакреон у печки (1795)

Гостю (1795)

На кончину великой княжны Ольги Павловны (1795)

Павлин (1795)

Памятник (1795)

Приглашение к обеду (1795)

Фельдмаршалу графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому (1795)

Флот (1795)

Хариты (1795)

Афинейскому витязю (1796)

Доказательство творческого бытия (1796)

Другу (1796)

На рождение царицы Гремиславы (1796)

Послание Мурзы Багрима к царевне Доброславе (1796)

Потопление (1796)

Венерин суд (1797)

Возвращение весны (1797)

Горючий ключ (1797)

Дар (1797)

Желание (1797)

К женщинам (1797)

К музе (1797)

Капнисту (1797)

Люси (1797)

На возвращение графа Зубова из Персии (1797)

«Петь Румянцева сбирался…» (1797)

Пришествие Феба (1797)

Развалины (1797)

Рождение красоты (1797)

Сафо (1797)

Соловей во сне (1797)

Урна (1797)

Арфа (1798)

Богатство (1798)

Венец бессмертия (1798)

Геркулес (1798)

К портрету В.В. Капниста (1798)

К самому себе (1798)

Ко второму соседу (1798)

На ворожбу (1798)

Об удовольствии (1798)

Похвала за правосудие (1798)

Похвала сельской жизни (1798)

Скромность (1798)

Цепи (1798)

«Всторжествовал и усмехнулся…» (1800)

Гитара (1800)

Жуковскому и Родзянке (1799)

На переход Альпийских гор (1799)

На победы в Италии (1799)

На смерть графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского (1800)

Снигирь (1800)

Утро (1800)

Венчание Леля (1801)

Заздравный орёл (1801)

На разлуку (1801)

Приношение красавицам (1801)

Тишина (1801)

Тончию (1801)

Анакреоново удовольствие (1802)

Деревенская жизнь (1802)

К царевичу Хлору (1802)

Кузнечик (1802)

Любушке (1802)

Махиавель (1802)

Мореходец (1802)

Охотник (1802)

Пламиде (1802)

Хмель (1802)

Шуточное желание (1802)

Свобода (1803)

Весна (1804)

Волхов Кубре (1804)

Колесница (1804)

Лебедь (1804)

Лето (1804)

Мужество (1804)

На гроб N.N. (1804)

На пастуший балет (1804)

Оленину (1804)

Осень (1804)

Память другу (1804)

Фалконетов Купидон (1804)

Фонарь (1804)

Зима (1805)

«Кто вёл его на Геликон…» (1805)

Мщение (1805)

Цыганская пляска (1805)

Четыре возраста (1805)

Гром (1806)

Облако (1806)

Атаману и войску Донскому (1807)

Графу Стейнбоку (1807)

Евгению. Жизнь Званская (1807)

Милорду, моему пуделю (1807)

На прогулку в грузинском саду (1807)

Персей и Андромеда (1807)

Поминки (1807)

Похвала комару (1807)

Признание (1807)

Альбаум (1808)

Водомет (1808)

Задумчивость (1808)

Издателю моих сочинений (1808)

К Правде (1808)

Привратнику (1808)

«Тебе в наследие, Жуковской…» (1808)

«Уж я стою при мрачном гробе…» (1808)

Аспазии (1809)

Незабудка (1809)

Синичка (1809)

На гробы рода Державиных (1810)

Надежда (1810)

Явление (1810)

Аристиппова баня (1811)

К Меценату (1811)

«Касаюсь струн, и гром за громом…» (1811)

На храм при Гапсале (1811)

Римскому народу (1811)

Царь-девица (1812)

«Ареопагу был он громом многократно…» (1816)

«Враги нам лучшие друзья…» (1816)

К портрету Ивана Ивановича Дмитриева (1816)

Полигимнии (1816)

«Река времён в своём стремленьи…» (1816)