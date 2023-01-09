Нахимов Павел Павел Степанович Нахимов – выдающийся русский флотоводец. Своим служением Родине, победами в сражениях и личным мужеством он не единожды вписал своё имя в самые славные и героические страницы летописи отечественного военно-морского флота.

Детство и юность Нахимова

Будущий адмирал родился 23 июня (5 июля) 1802 года в селе Городок, что на Смоленщине, в большой семье дворян среднего достатка – отставного секунд-майора Степана Михайловича Нахимова и его жены Феодосьи Ивановны, урождённой Козловской. Павел был седьмым по счёту из 11 детей – пяти мальчиков и шести девочек. В 1812 году нашествие Наполеона вынудило семью перебраться под Харьков. По возвращении в разорённые войной родные края отец семейства подал прошение о зачислении его сыновей Павла и Ивана на учёбу в Морской кадетский корпус, где уже учились их старшие братья Николай и Платон.

Весной 1815 года по открытии вакансий братья Нахимовы отправились в Петербург и в августе того же года стали гардемаринами. Учёба состояла из теоретических занятий с упором на точные науки, и практических курсов – летних походов на бригах по Балтийскому морю до берегов Дании и Швеции. Павел Нахимов преуспевал по всем предметам и окончил курс шестым по списку. В феврале 1818 года его зачислили мичманом во 2-й флотский экипаж.

Военная карьера Нахимова

В марте 1822 года Нахимова определили на фрегат «Крейсер», на котором он совершил кругосветное плавание под руководством капитана 2-го ранга М.П. Лазарева, в будущем – выдающегося адмирала. Во время похода 1822–1825 гг. Нахимов проделал путь от Кронштадта через Атлантический, Индийский и Тихий океаны до столицы Русской Америки Новоархангельска, а оттуда на шлюпе «Предприятие» – через мыс Горн и Атлантику в Кронштадт. Трёхлетнее плавание сделало из Нахимова прекрасного моряка и сблизило его с Лазаревым. Тот по достоинству оценил деловые качества и служебное рвение Нахимова и выделял его из прочих подчинённых.

В 1826 году Нахимов получил назначение на новый 74-пушечный линейный корабль «Азов», на котором в составе англо-франко-русской эскадры 8 (20) октября 1827 года принял участие в знаменитом Наваринском сражении против объединённого турецко-египетского флота. Во время боя лейтенант Нахимов командовал носовой батареей и проявил себя распорядительным и хладнокровным офицером. Под плотным огнём противника «Азов» участвовал в уничтожении пяти вражеских кораблей, включая 60-пушечный египетский флагман «Муршид Аль-Джихад». За этот подвиг первым среди российских кораблей «Азов» получил кормовой Георгиевский флаг – исключительную по почёту награду.

В августе 1828 года капитан-лейтенант Нахимов принял под командование 20-пушечный корвет «Наварин», взятый в качестве трофея у египтян. В составе русско эскадры корвет в 1828–1829 гг. крейсировал в Эгейском море, а весной 1830 года перешёл на Балтику. В 1832–1833 гг. Нахимов командовал 52-пушечным фрегатом «Паллада», а в январе 1834 года его перевели на Черноморский флот в качестве командира строящегося 84-пушечного линейного корабля «Силистрия» с присвоением звания капитана 2-го ранга.

Дальнейшая биография Нахимова связана с Черным морем и Севастополем. С 1829 года Черноморским флотом командовал вице-адмирал М.П. Лазарев. Его энергия, требовательность и знания превратили пребывавший в глубоком упадке флот в лучший в России, а лучшим кораблём этого флота стала «Силистрия». По итогам смотра 1837 года император Николай I особо отметил Нахимова. В 1840-е гг. Нахимов выполнял задачи по обеспечению Кавказской укреплённой береговой линии в войне против горцев – перевозил войска, высаживал десанты, снабжал гарнизоны, патрулировал побережье.

К началу Крымской войны 1853–1856 гг. Нахимов дослужился до вице-адмирала и командовал эскадрой. 1 (13) ноября 1853 года он получил манифест о войне с Турцией. 8 (20) ноября эскадра Нахимова подошла к Синопской бухте на турецком побережье, где под прикрытием береговых батарей укрывался от непогоды флот Осман-паши. Нахимов принял решение атаковать турецкие корабли на рейде. 18 (30) ноября в течение трёх часов огнём русского флота было уничтожено 15 кораблей противника, подавлены все батареи. Турецкий адмирал попал в плен. Этой победой Нахимов вписал своё имя в историю.

Вступление Англии и Франции в войну на стороне Турции, враждебно-выжидательная позиция Австрии и Пруссии резко поменяли стратегические расклады. Флот западных держав, сосредоточившийся в Варне, превосходил российский количественно и качественно: против 42 российских вымпелов действовали 89 вражеских, из которых более 50% составляли паровые винтовые корабли. Единственным решением становилась оборона Севастополя – главной военной базы, а не морское сражение.

Однако город, хорошо укреплённый с моря, с суши имел лишь несколько бастионов. После поражения при Альме 8 (20) сентября 1854 года Севастополь оказался отрезан от основных русских сил. Через три дня корабли Черноморского флота затопили на главном рейде во избежание прорыва вражеской эскадры, а их экипажи отправили на защиту города. Буквально с первых дней осады Нахимов стал одним из руководителей и настоящей душой обороны: презирая всякую опасность, он ежедневно обходил оборонительные линии, организовывал новые батареи и даже участвовал в боях, личным примером вдохновляя матросов.

Семья и личная жизнь Нахимова

Из дошедшей до наших дней переписки известно, что во время лейтенантской службы Нахимова в Архангельске у него были романтические увлечения, присущие любому молодому человеку, но до свадьбы дело так и не дошло. Высокий и статный мужчина, Павел Степанович на всю оставшуюся жизнь оставался убеждённым холостяком, про которого говорили, что он «женат на службе». Все его четыре брата тоже служили на флоте, а самый младший, Сергей Степанович, даже дослужился до вице-адмирала. Сестра Нахимова Анна Степановна в будущем стала матерью трёх адмиралов и бабушкой морского министра – любовь к морю передалась если не прямым потомкам, то племянникам Павла Степановича.

Примечательно, что адмирал Нахимов при жизни отказывался позировать художникам и запрещал рисовать себя с натуры. Фактически единственный его портрет в феврале 1855 года создал художник Василий Тимм, который подобрался к флотоводцу сбоку во время долгой церковной службы и сумел сделать рисунок. Именно по этому наброску в профиль создавлись все позднейшие изображения Нахимова, самые разные по мастерству исполнения, именно поэтому на всех портретах адмирала присутствуют одни и те же сюртук с эполетами и фуражка.

Награды и звания Нахимова

За «вояж кругом света» 1822–1825 гг. Нахимов получил первую награду – орден Святого Владимира 4-й степени. За подвиги при Наварине его удостоили ордена Святого Георгия 4-й степени, он стал кавалером британского ордена Бани и греческого ордена Спасителя, за последующие операции в Эгейском море получил орден Святой Анны 2-й степени. За усердную службу его пожаловали орденами Святого Владимира 3-й степени в 1842 году, Святого Станислава 1-й степени в 1847 году и Святой Анны 1-й степени в 1849 году. Последние награды Нахимов получил за Крымскую войну: в 1853 году – ордена Святого Владимира 2-й степени за успешную переброску войск на Кавказ и Святого Георгия 2-й степени за Синопскую победу, в 1855 году – ордена Белого Орла за отличия в обороне Севастополя.

Карьерным ростом Нахимов был обязан исключительно своим качествам военного моряка. В 20 лет во время кругосветного плавания он получил чин лейтенанта, в 25 лет за Наваринскую баталию повышен до капитан-лейтенанта. В 32 года Нахимов стал капитаном 2-го ранга, а в 35 лет – капитаном 1-го ранга. В 43 года за отличие в Кавказской войне Нахимов стал контр-адмиралом, в 50 лет – вице-адмиралом. Наконец, 27 марта (8 апреля) 1855 года, за три месяца до гибели, флотоводцу присвоили звание полного адмирала.

Смерть и похороны Нахимова

Причиной смерти адмирала в некотором смысле стала храбрость, и даже излишнее пренебрежение осторожностью. Он считал, что для поднятия духа севастопольского гарнизона командующий обороной не должен кланяться пулям. 28 июня (10 июля) 1855 года при посещении Малахова кургана, рассматривая в подзорную трубу ход неприятельских инженерных работ, Нахимов в чёрном сюртуке с золотыми эполетами, сверкавшими на солнце, стал отличной мишенью для французских стрелков. Выпущенная из нарезного штуцера пуля пробила висок адмирала, и 30 июня (12 июля) в 11 часов 7 минут утра он умер.

Павла Степановича Нахимова похоронили в склепе в цоколе строящегося Свято-Владимирского собора рядом с тремя другими адмиралами – его бывшим командиром М.П. Лазаревым, а также героями обороны Севастополя В.А. Корниловым и В.И. Истоминым. После падения города захватчики разграбили могилы, срезав с адмиральских мундиров эполеты и пуговицы. После Октябрьской революции 1917 года могилы вновь пришли в запустение – в склепе устроили мастерские, а останки закидали землёй и мусором. Лишь в 1992 году захоронение было приведено в порядок.