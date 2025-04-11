Во дворе дома, где жил Михаил Ломоносов, закончилось строительство первой в Российской империи химической лаборатории.

23 октября 1748 года во дворе дома, где жил Михаил Ломоносов, закончилось строительство первой в Российской империи химической лаборатории.

Вступив в должность профессора, Ломоносов начал строительство химической лаборатории, которой до сих пор не было при Академии наук. Для этого ему понадобилось четыре прошения и более двух лет борьбы с Иваном Шумахером, который всячески мешал русскому ученому.

Именно с этой даты мы можем отсчитывать дату начала химии как науки в нашей стране. Менялись здания, руководители, но до 1918 года химическая лаборатория Академии наук оставалась единственной химической исследовательской организацией Академии. Труд и борьба великого Ломоносова дали свои плоды.