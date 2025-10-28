Первая «цветная революция»

Первая «цветная революция». 23 октября 1956 года в Будапеште начались массовые выступления против просоветских властей. В этот день в столице Венгрии была организована якобы мирная демонстрация, которая вскоре переросла в беспорядки. Сегодня документально подтверждено, что эти события были ничем иным, как специальной операцией ЦРУ США под кодовым названием «Фокус». В феврале 1956 года была создана межведомственная группа по подрыву социалистических стран при СНБ США. Когда ситуация в Будапеште полностью вышла из-под контроля, венгерские политические деятели Эрне Гере и Андраш Хегедюш обратились с просьбой о введении советских войск в страну. Это было сделано уже в ночь на 24 октября. На следующий день во время митинга у здания парламента по советским бойцам был открыт огонь. Провокация подтверждает, что за событиями в Венгрии стояли американские специальные службы.