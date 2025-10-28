Казаки Ермака в бою на Чувашевом мысу одержали победу над 15-тысячным войском хана Кучума

«Месяц октября 23 день, на память святого апостола Якова, все русские воины вышли на бой» (Погодинский летописец).

Казаки Ермака – их было 840 – в бою на Чувашевом мысу одержали победу над 15-тысячным войском хана Кучума.