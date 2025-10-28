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Казаки Ермака в бою на Чувашевом мысу одержали победу над 15-тысячным войском хана Кучума
«Месяц октября 23 день, на память святого апостола Якова, все русские воины вышли на бой» (Погодинский летописец).
Казаки Ермака – их было 840 – в бою на Чувашевом мысу одержали победу над 15-тысячным войском хана Кучума.
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Другие события в этот день
Борис Пастернак удостоен Нобелевской премии по литературе
23 октября 1958 г. Борис Пастернак удостоен Нобелевской премии по литературе. После развернувшейся травли от нее отказался. При этом сакраментальное «НЕ ЧИТАЛ, НО ОСУЖДАЮ» про Пастернака ни разу не прозвучало – это придумка из более позднего времени. Вероятно, источником мифа стало письмо старшего машиниста экскаватора из Сталинграда Филиппа Васильцова, появившееся в «Литературке» под заголовком «Лягушка в болоте…»: «Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего я о нем до сих пор не знал, никогда его книг не читал… Допустим, лягушка недовольна и еще квакает. А мне, строителю, слушать ее некогда. Мы делом заняты. Нет, я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше». Есть и «украинский след». В киевском издании той же ЛГ литератор Петро Панч: «Борис Пастернак написав роман „Доктор Живаго“. Я його не читав, але не маю пiдстав не вiрити редколегiї журналу „Новый мир“, що роман поганий…»
23 октября∙1958 год
В Москве был основан Театральный институт имени Бориса Щукина.
23 октября 1914 года в Москве был основан Театральный институт имени Бориса Щукина. Именно 23 октября 1914 года театральный режиссер Евгений Вахтангов провел со своими учениками первое занятие по системе Станиславского. Евгений Богратионович рассматривал спектакли как продолжение студийных уроков. За годы существования института его окончили около двух с половиной тысяч актеров и режиссеров. В числе щукинцев есть и выдающийся диктор Юрий Левитан.
23 октября∙1914 год
Побег советского разведчика Джорджа Блейка из лондонской тюрьмы
60 лет назад Побег советского разведчика Джорджа Блейка из лондонской тюрьмы. Был приговорен к 42 годам заключения. Ушел по-английски, оставив тюремщикам букет хризантем
23 октября∙1965 год
На 75-й сессии МОК было принято решение о проведении XXII летних Олимпийских игр в столице СССР.
23 октября 1974 года на 75-й сессии МОК было принято решение о проведении XXII летних Олимпийских игр в столице СССР. На последнем этапе голосования членам МОК предстояло сделать выбор между Москвой и Лос-Анджелесом. В итоге с соотношением голосов 39 против 20 победу одержала столица СССР. Во многом это произошло благодаря авторитету на международной спортивной арене председателя Спорткомитета СССР Сергея Павлова. Это были первые в истории Олимпийские игры, проведенные на территории Восточной Европы, а также в социалистической стране. Несмотря на провокации западных стран, бойкотировавших соревнования, Олимпиада в Москве показала всему миру гостеприимство, отсутствие политических демонстраций и истинно спортивный дух борьбы.
23 октября∙1974 год
Начался дрейф ледокола «Седов», зажатого во льдах
Начался легендарный арктический 812-дневный (2,5 года!) дрейф ледокола «Седов», зажатого во льдах.
23 октября∙1937 год
В Львовской области уничтожена крупная банда бандеровцев
В Львовской обл. уничтожена крупная банда бандеровцев («курень») «ЭМ». Убиты 348 бандитов (в т.ч. «Перемога»), арестованы 130. Наши потери – 9 человек. Фото: охотники на бандеровцев.
23 октября∙1944 год
Во дворе дома, где жил Михаил Ломоносов, закончилось строительство первой в Российской империи химической лаборатории.
23 октября 1748 года во дворе дома, где жил Михаил Ломоносов, закончилось строительство первой в Российской империи химической лаборатории. Вступив в должность профессора, Ломоносов начал строительство химической лаборатории, которой до сих пор не было при Академии наук. Для этого ему понадобилось четыре прошения и более двух лет борьбы с Иваном Шумахером, который всячески мешал русскому ученому. Именно с этой даты мы можем отсчитывать дату начала химии как науки в нашей стране. Менялись здания, руководители, но до 1918 года химическая лаборатория Академии наук оставалась единственной химической исследовательской организацией Академии. Труд и борьба великого Ломоносова дали свои плоды.
23 октября∙1748 год
Первая «цветная революция»
Первая «цветная революция». 23 октября 1956 года в Будапеште начались массовые выступления против просоветских властей В этот день в столице Венгрии была организована якобы мирная демонстрация, которая вскоре переросла в беспорядки. Сегодня документально подтверждено, что эти события были ничем иным, как специальной операцией ЦРУ США под кодовым названием «Фокус». В феврале 1956 года была создана межведомственная группа по подрыву социалистических стран при СНБ США. Когда ситуация в Будапеште полностью вышла из-под контроля, венгерские политические деятели Эрне Гере и Андраш Хегедюш обратились с просьбой о введении советских войск в страну. Это было сделано уже в ночь на 24 октября. На следующий день во время митинга у здания парламента по советским бойцам был открыт огонь. Провокация подтверждает, что за событиями в Венгрии стояли американские специальные службы.
23 октября∙1956 год
Родился российский военно-морской деятель, один из руководителей Обороны Севастополя в 1941–1942 годах адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский.
23 октября 1899 года родился российский военно-морской деятель, один из руководителей Обороны Севастополя в 1941–1942 годах адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский. В ноябре 1918 года на тот момент ещё Иванов добровольно вступил в Морские силы РККА. В 1924 году он сменил свою фамилию на Октябрьский — в честь Октябрьской революции. Филипп Сергеевич старательно служил и учился, что быстро продвигало его по должности. В 1938 году он уже командовал Амурской флотилией, а в 1939 — Черноморским флотом. К началу Великой Отечественной войны Октябрьский подошел вице-адмиралом. Будучи командующим Черноморским флотом, одновременно являлся командующим Севастопольским оборонительным районом. Октябрьский организовал оборону городов Одесса и Севастополь.
23 октября∙1899 год
Москва очищена от французов
Москва очищена от французов. Первый комендант – генерал Бенкендорф.
23 октября∙1812 год