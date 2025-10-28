Побег советского разведчика Джорджа Блейка из лондонской тюрьмы

60 лет назад Побег советского разведчика Джорджа Блейка из лондонской тюрьмы. Был приговорен к 42 годам заключения. Ушел по-английски, оставив тюремщикам букет хризантем.