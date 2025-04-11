Родился российский военно-морской деятель, один из руководителей Обороны Севастополя в 1941–1942 годах адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский.

23 октября 1899 года родился российский военно-морской деятель, один из руководителей Обороны Севастополя в 1941–1942 годах адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский.

В ноябре 1918 года на тот момент ещё Иванов добровольно вступил в Морские силы РККА. В 1924 году он сменил свою фамилию на Октябрьский — в честь Октябрьской революции. Филипп Сергеевич старательно служил и учился, что быстро продвигало его по должности. В 1938 году он уже командовал Амурской флотилией, а в 1939 — Черноморским флотом.

К началу Великой Отечественной войны Октябрьский подошел вице-адмиралом. Будучи командующим Черноморским флотом, одновременно являлся командующим Севастопольским оборонительным районом. Октябрьский организовал оборону городов Одесса и Севастополь.