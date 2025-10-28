В Львовской области уничтожена крупная банда бандеровцев

В Львовской обл. уничтожена крупная банда бандеровцев («курень») «ЭМ». Убиты 348 бандитов (в т.ч. «Перемога» ), арестованы 130. Наши потери – 9 человек. Фото: охотники на бандеровцев.