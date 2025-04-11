На 75-й сессии МОК было принято решение о проведении XXII летних Олимпийских игр в столице СССР.

23 октября 1974 года на 75-й сессии МОК было принято решение о проведении XXII летних Олимпийских игр в столице СССР.

На последнем этапе голосования членам МОК предстояло сделать выбор между Москвой и Лос-Анджелесом. В итоге с соотношением голосов 39 против 20 победу одержала столица СССР. Во многом это произошло благодаря авторитету на международной спортивной арене председателя Спорткомитета СССР Сергея Павлова.

Это были первые в истории Олимпийские игры, проведенные на территории Восточной Европы, а также в социалистической стране. Несмотря на провокации западных стран, бойкотировавших соревнования, Олимпиада в Москве показала всему миру гостеприимство, отсутствие политических демонстраций и истинно спортивный дух борьбы.