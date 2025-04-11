В Москве был основан Театральный институт имени Бориса Щукина.

23 октября 1914 года в Москве был основан Театральный институт имени Бориса Щукина.

Именно 23 октября 1914 года театральный режиссер Евгений Вахтангов провел со своими учениками первое занятие по системе Станиславского. Евгений Богратионович рассматривал спектакли как продолжение студийных уроков.

За годы существования института его окончили около двух с половиной тысяч актеров и режиссеров. В числе щукинцев есть и выдающийся диктор Юрий Левитан.