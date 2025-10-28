Борис Пастернак удостоен Нобелевской премии по литературе

23 октября 1958 г. Борис Пастернак удостоен Нобелевской премии по литературе. После развернувшейся травли от нее отказался. При этом сакраментальное «НЕ ЧИТАЛ, НО ОСУЖДАЮ» про Пастернака ни разу не прозвучало – это придумка из более позднего времени. Вероятно, источником мифа стало письмо старшего машиниста экскаватора из Сталинграда Филиппа Васильцова , появившееся в «Литературке» под заголовком «Лягушка в болоте…» : «Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего я о нем до сих пор не знал, никогда его книг не читал… Допустим, лягушка недовольна и еще квакает . А мне, строителю, слушать ее некогда. Мы делом заняты. Нет, я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше». Есть и «украинский след» . В киевском издании той же ЛГ литератор Петро Панч: «Борис Пастернак написав роман „Доктор Живаго“. Я його не читав, але не маю пiдстав не вiрити редколегiї журналу „Новый мир“, що роман поганий …»