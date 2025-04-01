В состав Военно-Морского Флота СССР была принята дизель-электрическая торпедная подводная лодка К-21

3 февраля 1941 года в состав Военно-Морского Флота СССР была принята дизель-электрическая торпедная подводная лодка К-21

Она была заложена в 1937 году и являлась четвертым кораблем серии XIV типа «Крейсерская». Спущена на воду через два года после этого. Первоначально К-21 отправили на Балтийский флот, но позднее подлодка вошла в состав Северного флота.

В годы Великой Отечественной войны К-21 активно участвовала в боевых действиях. Подлодка совершила 12 боевых походов и 6 минных постановок. На счету ее экипажа около 20 потопленных кораблей противника. В 1942 году К-21 атаковала немецкий линкор «Тирпиц».