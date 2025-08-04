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Победой советской армии завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция
3 февраля 1945 года победой советской армии завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция.
Она стала одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. За 23 дня советские войска продвинулись на глубину до 500 км, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии. Значительные силы противника оказались в котлах в Познани и Бреслау.
В результате Висло-Одерской операции было полностью разгромлено 35 дивизий противника, ещё 25 потеряли от 50 до 70 процентов личного состава, было взято в плен около 150 тысяч человек. Стала очевидна неспособность немцев эффективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников.
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Родился военный музыкант Василий Агапкин – автор великого марша «Прощание славянки»
3 февраля∙1884 год
Советская станция «Луна-9» впервые в истории освоения космического пространства осуществила мягкую посадку на Луну
3 февраля 1966 года советская станция «Луна-9» впервые в истории освоения космического пространства осуществила мягкую посадку на Луну. До станции «Луна-9» было совершено одиннадцать попыток мягкой посадки на Луну по программе Е-6. Только три аппарата достигли поверхности Луны, но разбились: «Луна-5», «Луна-7» и «Луна-8». В ходе полета было уточнено расположение внешнего радиационного пояса вокруг Земли, установлено отсутствие заметного магнитного поля Луны и лунных радиационных поясов. По полученным снимкам определены особенности микрорельефа лунной поверхности.
3 февраля∙1966 год
Начало героической обороны «Малой земли», которая продолжалась 225 дней и завершилась освобождением Новороссийска
3 февраля 1943 года — начало героической обороны «Малой земли», которая продолжалась 225 дней и завершилась освобождением Новороссийска Город был оккупирован немецкими и румынскими войсками. В жестоком бою советский десант отвоевал у сильно превосходящего по численности врага пятачок площадью около 30 квадратных километров. Этот маленький клочок земли и получил название «Малая земля». В течение семи месяцев советские войска героически обороняли «Малую землю», отражая атаки крупных сил пехоты и танков немецкой армии. 16 сентября 1943 года вместе с наступавшей Красной армией защитники плацдарма полностью освободили Новороссийск.
3 февраля∙1943 год
В состав Военно-Морского Флота СССР была принята дизель-электрическая торпедная подводная лодка К-21
3 февраля 1941 года в состав Военно-Морского Флота СССР была принята дизель-электрическая торпедная подводная лодка К-21 Она была заложена в 1937 году и являлась четвертым кораблем серии XIV типа «Крейсерская». Спущена на воду через два года после этого. Первоначально К-21 отправили на Балтийский флот, но позднее подлодка вошла в состав Северного флота. В годы Великой Отечественной войны К-21 активно участвовала в боевых действиях. Подлодка совершила 12 боевых походов и 6 минных постановок. На счету ее экипажа около 20 потопленных кораблей противника. В 1942 году К-21 атаковала немецкий линкор «Тирпиц».
3 февраля∙1941 год
Канонизирован доктор Боткин
3 февраля 2016 года канонизирован доктор Боткин. Врач царской семьи остался с ней до конца и вместе с ней был убит – страстотерпец Евгений
3 февраля∙2016 год
Иван Грозный учреждает на Руси опричнину
3 февраля 1565 года, вернувшись из Александровской Слободы в Москву, Иван Грозный учреждает на Руси опричнину
3 февраля∙1565 год
У н.п. Южная Озерейка высажен десант Черноморского флота
3 февраоя 1843 года у н.п. Южная Озерейка высажен десант Черноморского флота. Батальон морской пехоты майора Цезаря Куникова (считался вспомогательным десантом) зацепился за плацдарм у Новороссийска. Начало «Малой земли» – 225 огненных дней и ночей
3 февраля∙1943 год
В ходе Великой Отечественной войны была завершена Висло-Одерская стратегическая наступательная операция
3 февраля 1945 года в ходе Великой Отечественной войны была завершена Висло-Одерская стратегическая наступательная операция Она является одной из крупнейших наступательных операций войны. Если к ее началу ширина полосы наступления составляла 500 километров, то к моменту завершения она увеличились до 1 тысячи километров. На протяжении 20 суток советские войска продвигались на расстояние от 20 до 30 километров в день. В ходе Висло-Одерской наступательной операции Красная армия продвинулась на глубину до 500 километров, освободила значительную часть Польши и вышла на подступы к столице Германии. Стала очевидна неспособность немцев эффективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников. Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом опубликовали рассекреченные архивные документы к 80-й годовщине со дня начала Висло-Одерской стратегической наступательной операции.
3 февраля∙1945 год
Государь Иван Грозный учредил опричнину
3 февраля 1565 года государь Иван Грозный учредил опричнину. Непосредственным поводом к введению опричнины стали противоречия между абсолютистскими устремлениями Грозного и фактическим двоевластием, которое царило в стране, где деятельность монарха была серьезно ограничена Боярской думой.
3 февраля∙1565 год
Из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь»
3 февраля 1925 года из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» Уже через три дня, 6 февраля, состоялась вторая пробная радиотрансляция — опера Петра Чайковского «Евгений Онегин». Эти события положили начало регулярным радиотрансляциям театральных постановок из московских театров. В эфире Всесоюзного радио были представлены практически все оперы русских композиторов-классиков и современных отечественных композиторов. Телевизоров на тот момент еще не было, и такие передачи слушала вся страна.
3 февраля∙1925 год