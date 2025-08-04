Победой советской армии завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

3 февраля 1945 года победой советской армии завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция.

Она стала одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. За 23 дня советские войска продвинулись на глубину до 500 км, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии. Значительные силы противника оказались в котлах в Познани и Бреслау.

В результате Висло-Одерской операции было полностью разгромлено 35 дивизий противника, ещё 25 потеряли от 50 до 70 процентов личного состава, было взято в плен около 150 тысяч человек. Стала очевидна неспособность немцев эффективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников.