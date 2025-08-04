У н.п. Южная Озерейка высажен десант Черноморского флота

3 февраоя 1843 года у н.п. Южная Озерейка высажен десант Черноморского флота. Батальон морской пехоты майора Цезаря Куникова (считался вспомогательным десантом) зацепился за плацдарм у Новороссийска. Начало «Малой земли» – 225 огненных дней и ночей