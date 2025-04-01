В ходе Великой Отечественной войны была завершена Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

3 февраля 1945 года в ходе Великой Отечественной войны была завершена Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

Она является одной из крупнейших наступательных операций войны. Если к ее началу ширина полосы наступления составляла 500 километров, то к моменту завершения она увеличились до 1 тысячи километров. На протяжении 20 суток советские войска продвигались на расстояние от 20 до 30 километров в день.

В ходе Висло-Одерской наступательной операции Красная армия продвинулась на глубину до 500 километров, освободила значительную часть Польши и вышла на подступы к столице Германии. Стала очевидна неспособность немцев эффективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников.

Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом опубликовали рассекреченные архивные документы к 80-й годовщине со дня начала Висло-Одерской стратегической наступательной операции.