Советская станция «Луна-9» впервые в истории освоения космического пространства осуществила мягкую посадку на Луну

3 февраля 1966 года советская станция «Луна-9» впервые в истории освоения космического пространства осуществила мягкую посадку на Луну.

До станции «Луна-9» было совершено одиннадцать попыток мягкой посадки на Луну по программе Е-6. Только три аппарата достигли поверхности Луны, но разбились: «Луна-5», «Луна-7» и «Луна-8».

В ходе полета было уточнено расположение внешнего радиационного пояса вокруг Земли, установлено отсутствие заметного магнитного поля Луны и лунных радиационных поясов. По полученным снимкам определены особенности микрорельефа лунной поверхности.